Президент Литвы также подчеркнул, что нужно немедленно способствовать развитию военных возможностей Европы не только через закупки, но и другое сотрудничество.

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Европа должна взять на себя более активную роль, когда другим союзникам не хватает либо политической воли, либо способности поставлять необходимое военное оборудование. И в Европе происходят очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением оборонной промышленности.

– заявил Науседа во время общения с журналистами.

Он также добавил, что нельзя тратить время на укрепление возможностей как в Литве, так и в масштабах всего ЕС, а необходимо усиливать поддержку Украины. Навсегда соглашается со словами президента Польши Анджея Дуды, недавно заявившего, что не все страны Европы испытывают опасность России. К примеру он привел Испанию и Португалию, для которых Путин объективно не представляет угрозы, ведь находится за тысячи километров.

Кроме того, Науседа отметил, что помощь Украине действительно оказывается быстрее, чем раньше, впрочем, ее согласование затягивается на несколько месяцев, что существенно влияет на ситуацию на фронте.

"К сожалению, бывает так, что от оглашения решения до его реализации проходит несколько месяцев, лет. Сегодня у Украины нет такой роскоши – ждать необходимое оборудование несколько месяцев", – подчеркнул президент Литвы.

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