Такое мнение 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, если Россия и пожелает начать войну против какой-то страны НАТО, то победить ей будет нелегко. Он считает, что это может быть только какое-то из Балтийских государств.

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"Финляндия "даст России по зубам" сильно, хотя в Московии и думают, что это их бывшая колония, но ситуация уже давно изменилась. Польша также сразу и сильно "даст по зубам"", – высказался он.

Нападет ли Россия на страны НАТО?

Владимир Огрызк предположил, что в НАТО остаются три Балтийские страны, на которые Россия реально может напасть и захватить в течение нескольких дней.

После этого произойдет ускорение краха России. Если Си Цзиньпин этого не хочет, то для чего ему подталкивать Владимира Путина, чтобы тот начал войну,

– сказал он.

Это, вероятно, не вписывается в китайскую концепцию того, чтобы оставить Россию своим вассалом. По мнению министра иностранных дел, это не логично, ведь если страна-агрессор начнет войну против НАТО, то окончательно и бесповоротно проиграет.

Разговоры о том, что Китай будет подталкивать Россию к каким-то провокациям далеки от реальности,

– подчеркнул он.

Китайскому лидеру выгодно, чтобы внимание США и НАТО было приковано к Европе, а не к нему, однако он может, по словам Огрызко, использовать другие, менее агрессивные, методы.

Китай может действовать коварно – публично говорить, что за мир, но на самом деле тихо вести свои политические игры против Запада для достижения цели.

Стоит добавить, генсек НАТО Марк Рютте предполагает, что в случае нападения Китая на Тайвань, Си Цзиньпин может призвать Путина атаковать страны Альянса, чтобы отвлечь внимание Запада. Он отметил, что Китай, Иран и Северная Корея действуют согласованно и поддерживают Россию в войне против Украины. По словам Рютте, безопасность НАТО имеет стратегическое значение не только для Европы, но и для самих США.