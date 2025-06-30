Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что поддержка Украины является ключом к сдерживанию российской агрессии и гарантией безопасности для Европы.

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Почему у России не получится напасть на страны НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия действительно рассматривает возможность нападения на одну из стран-членов Альянса. На недавнем саммите было четко признано, что агрессивный блок, в который входят Россия, Северная Корея и Иран, создает серьезные угрозы для всех стран НАТО.

Это – общая позиция западных лидеров, в том числе и Дональда Трампа. Он считает, что это агрессивный блок,

– подчеркнул генерал армии.

Хотя Трамп утверждает, что сегодня не стоит инициировать масштабную стратегическую поддержку Украины, он не отрицает фактов: Россия представляет реальную угрозу, и Владимир Путин своими действиями подрывает безопасность НАТО. В этом контексте стратегическая поддержка Украины является одним из сценариев, который может обезопасить Европу, в частности Польшу и страны Балтии, от потенциальной агрессии.

На сегодня можно утверждать, что Путин не способен реализовать свой стратегический замысел в отношении Украины. Российская армия несет значительные потери: ежемесячно Украина уничтожает до 35 – 40 тысяч оккупантов. Это существенно превышает темпы мобилизации в России, где ежемесячно набирают лишь 10 – 15 тысяч новобранцев. За год – около 200 тысяч. В такой ситуации говорить о формировании миллионной армии для нападения на НАТО – нереалистично.

Кроме того, около 60% россиян, по данным опросов, не желают идти воевать, даже за деньги. Идея глобальной войны с НАТО, которое имеет вооружение 5-го и 6-го поколения и преимущество во всех ключевых компонентах – военных, экономических, технологических – для Путина равносильна катастрофе.

У Путина нет шансов победить в Украине, а тем более начинать еще и параллельную войну с НАТО. Это ускорит его конец, и режим падет,

– отметил Николай Маломуж.

Россия может продолжить провокации, гибридные атаки или диверсионные действия на границах со странами Балтии, Финляндией или Польшей, в частности через Беларусь. Но реальных ресурсов для масштабной войны против НАТО она не имеет – и не будет иметь в ближайшие 2 – 3 года, как прогнозируют международные эксперты.

По словам Маломужа, Путин понимает, что не имеет шансов на фронте, поэтому пытается навязать переговоры на выгодных для себя условиях. Но у него нет ни экономического, ни политического, ни военного потенциала для этого. Российская экономика постепенно приходит в упадок, что подрывает ее обороноспособность и вообще будущее.

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Поэтому ключевой задачей сегодня является сохранение и усиление украинского фронта. Также важно усилить давление на Дональда Трампа, чтобы разблокировать поставки высокоточного оружия и боеприпасов Украине. Это создаст не просто оборонительные возможности, а реальные преимущества на фронте. Когда Путин осознает, что шансов на победу нет, тогда можно будет вести переговоры – но уже на выгодных условиях для Украины.