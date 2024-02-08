Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, отметив, что это рассматривают не как гипотетический сценарий. Союзники осознают, что России очень важно частично контролировать акваторию Балтийского моря, чтобы влиять на страны Центральной и Северной Европы.

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"Партнеры осознают, исходя из заявлений Владимира Путина, что Россия может атаковать страны Балтии. И партнеры понимают: или Россия проигрывает в Украине, или Россия масштабирует войну прежде всего в Северной Европе", – подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что с союзниками надо постоянно говорить. Они понимают, что война России против Украины не может быть завершена, ведь "не хватило снаряда". Также у них есть понимание того, что страна-агрессор воюет именно ради войны и убийства.

Если даже что-то сделать, чтобы Россия где-то остановилась, это же не означает, что она не продолжит войну. Пока Россия будет в таком виде существовать, риски, что ракета не остановится за 20 километров до границы страны НАТО, а полетит дальше, останутся,

– сказал Михаил Подоляк.

Вместе с союзниками Украина может существенно ускорить развитие военных производств, понимая, какие акценты сейчас надо из опыта войны.

Поиск решений

Евросоюз рассчитывает передать Украине 1 миллион 155 тысяч боеприпасов для артиллерии до конца 2024-го года. В то же время в ЕС признали, что до марта передадут только 525 тысяч снарядов. Но даже это количество снарядов – это хорошо, считает советник главы ОП.

"Совместными усилиями мы что-то добавим с учетом военного производства, которое у нас также увеличивается. Война – это не линейная система. Надо думать, что можно компенсировать", – отметил Подоляк.

Украина имеет большое количество программ развития дроновых производств. Именно FPV-дроны частично компенсируют дефицит артиллерии.

Если говорить о войне, сначала надо оценить собственные ресурсы. Они могут быть в дефиците. Далее надо оценить ресурсы врага и как он их использует. А потом – искать решение, как обойти антипаритетную разницу.

"Это может быть или управленческое решение, или креативные подходы к введению тех или иных боевых действий, или оригинальные решения к использованию альтернативных возможностей. В этом случае мы говорим о дронах или дальнобойных ракетах", – сказал советник председателя ОП.

Кроме того, более активно используются разведданные. Все, чтобы понять, где Россия накапливает, в частности, артиллерийский ресурс. Планирование на уровне стратегического и тактико-оперативного командования позволяет частично компенсировать определенные дефициты.

Надо "инструменты"

Сейчас понятно, что на этом этапе войны нужны определенные высокотехнологичные решения и определенные объемы материалов. Например, снарядов. А также – возможности заместить эти объемы другими "инструментами".

По защите неба Украина выглядит гораздо лучше по сравнению с 2023-м годом. Также по креативному подходу к компенсации снарядных дефицитов гораздо лучше выглядит, чем в прошлом году,

– считает Михаил Подоляк.

В то же время другая проблема в том, что все-таки недостаточно "инструментов" – например, дронов. Однако сейчас дроновые производства строят ускоренными темпами.

"Президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции (в декабре 2023-го года – 24 Канал) говорил о миллионе дронов. Я думаю, что это в 2024-м году абсолютно реальная задача, которая уже частично выполняется и выполняется эффективно", – добавил советник председателя ОП.

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