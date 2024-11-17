Кроме того, приоритетом для россиян остается захват Донетчины и Луганщины, а также выбивание ВСУ из Курской области. Несмотря на это, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что есть вещи, которые указывают на подготовку России к наступлению на Запорожье.

Интересно Россия не сможет сосредотачивать свои подразделения на Юге Украины так, как раньше: ВСУ приняли меры

О намерениях россиян в Запорожье

Кроме полного захвата Донецкой и Луганской областей, враг стремится оккупировать еще и Запорожскую и Херсонскую области. Поскольку включили эти регионы в свою так называемую конституцию.

За почти 3 года большой войны они не захватили ни одного областного центра. Херсон мы отбили, поэтому намерения есть. Но вопрос в ресурсах и резервах,

– отметил Романенко.

Сейчас россиянам важнее действовать на Востоке и вытеснить украинских воинов с Курщины, соответственно главные силы и средства будут использовать на этих направлениях.

Смотрите также Впервые такое видим, – Андрющенко рассказал о переброске техники в Мариуполе

Однако они не собираются отказываться от других планов. Поэтому сосредотачивают войска в Запорожье, прежде всего на Ореховском отрезке, и более месяца не перестают обстреливать областной центр, в частности КАБами.

"Концентрация их войск и усиление на этих направлениях указывают, что такие планы у них есть. Возможно, где-то заберут ресурсы или уменьшат их применение и перебросят на Запорожье, соответственно смогут вести соответствующие действия по наступлению", – резюмировал Игорь Романенко.

К слову! Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне могут активизировать боевые действия через Работинский плацдарм. Он очень донимает врага, поскольку не позволяет ему выполнять оперативные задачи, которые перед ним поставили.