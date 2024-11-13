Если говорить о Запорожском направлении, то линия фронта не является новой. Именно поэтому украинские подразделения понимают подступы и характер действий противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какова ситуация на Запорожском направлении

По словам представителя Нацгвардии Руслана Музычука, сейчас на этих участках российская армия ведет боевые действия невысокой интенсивности. Украинские Силы обороны проделали большие инженерные работы, чтобы не дать противнику продвигаться.

Что касается перемещения подразделений – за этим следят командиры, которые выполняют задачи на этих участках. Мы проводим определенные действия для усиления отдельных участков, где противник может увеличить количество штурмов,

– говорит Музычук.

Ранее в DeepState рассказали, готовит ли Россия большое наступление на Запорожье. Сейчас большой активности противника в районе Каменского и Роботино не наблюдается.