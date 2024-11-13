Якщо говорити про Запорізький напрямок, то лінія фронту не є новою. Саме тому українські підрозділи розуміють підступи і характер дій противника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка ситуація на Запорізькому напрямку

За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, наразі на цих ділянках російська армія веде бойові дії невисокої інтенсивності. Українські Сили оборони проробили великі інженерні роботи, щоб не дати противнику просуватися.

Що стосується переміщення підрозділів – за цим слідкують командири, які виконують задачі на цих ділянках. Ми проводимо певні дії для посилення окремих ділянок, де противник може збільшити кількість штурмів,

– каже Музичук.

Раніше в DeepState розповіли, чи готує Росія великий наступ на Запоріжжя. Наразі великої активності противника у районі Кам'янського та Роботиного не спостерігається.