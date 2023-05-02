Резников сообщил, что в Кремле ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

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Резников рассказал, как Россия может обыграть "жест доброй воли"

Глава Минобороны обратил внимание на то, какая риторика звучит из уст российских пропагандистов. В частности, в России обсуждают, что нужно заканчивать так называемую "спецоперацию".

"Если уже понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже раздаются фразы, мол: "Надо, наверное, заканчивать "СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "новоприбывшие" территории", – сказал он.

Резников добавил, что пропаганде придется как-то объяснять очередные успехи украинского контрнаступления.

"Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в России работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее", – отметил он.

Глава оборонного ведомства не исключает, что Россия готовит "жест доброй воли" под видом какого-то катаклизма. Он подчеркнул, что это не его прогноз, а размышления.

Это не мой прогноз, а размышления, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии какая-нибудь проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-нибудь произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в частности солдат,

– сказал Резников.

По его словам, таким образом, россияне якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине.

"То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом какого-нибудь катаклизма на территории России", – резюмировал глава Минобороны.

Россияне переходят в оборону