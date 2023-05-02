Резніков повідомив, що в Кремлі шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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Резніков розповів, як Росія може обіграти "жест доброї волі"

Глава Міноборони звернув увагу на те, яка риторика лунає з уст російських пропагандистів. Зокрема, у Росії обговорюють, що треба завершувати так звану "спецоперацію".

"Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", – сказав він.

Резніков додав, що пропаганді доведеться якось пояснювати чергові успіху українського контрнаступу.

"Адже в разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в Росії працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", – зазначив він.

Глава оборонного відомства не виключає, що Росія готує "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму. Він наголосив, що це не його прогноз, а міркування.

Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів,

– сказав Резніков.

За його словами, таким чином росіяни нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні.

"Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території Росії", – резюмував глава Міноборони.

Росіяни переходять в оборону