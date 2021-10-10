Аналитик Даниэль Чижевский отметил, что газопровод уже готов, поэтому возможностей повлиять на его запуск осталось очень мало.
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Способы, как Россия может обойти ограничения по "Северному потоку-2"
Чижевский обратил внимание, что под сертификацию попадает только та часть российской трубы, расположенной в немецких территориальных водах. Аналитик считает, что Россия может "отдать" российский газопровод конгломерату компаний ЕС, которые вовлечены в финансирование проекта.
Речь о компаниях Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Тогда все будет в соответствии с газовой директивой Евросоюза.
Но, видимо, это будет уже последний вариант, так как "Газпром" еще рассчитывает, что Конституционный суд Германии в Карлсруэ согласится вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции законодательства ЕС,
– пояснил аналитик.
Однако он не уверен, что противники газопровода смогут помешать его запуску.
Запуск "Северного потока-2": последние новости
- Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако работы долгое время не могли завершить из-за санкций США.
- В сентябре 2021 рок Россия сообщила о завершении трубопровода.
- А "Газпром" с 4 октября начал заполнять газом первую нитку "Северного потока-2". Соответствующее разрешение о запуске российского газопровода дало Датское энергетическое агентство.
- В то же время Ангела Меркель заявила, что разрешения на транспортировку газа по "Северному потоку-2" в Европу еще нет.