Россия может оккупировать Молдову: журналисты-расследователи обнародовали три возможных сценария

Россия разрабатывала сценарии оккупации Молдавии. Всего их было 3, после чего Россия собиралась открывать третий фронт – на границе Украины с Молдовой.

Об этом 24 каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик. Ранее сообщалось о проплаченных протестах пророссийских сил, расшатывающих ситуацию в Молдове.

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Сценарии оккупации Молдовы

Тхорик отметил, что у России было 3 сценария оккупации Молдовы:

Частичная оккупация – с коридором от Одесской области до Приднестровья.

Полная оккупация – захват всей территории Молдовы.

Захват Приднестровья, без полной оккупации Молдовы.

Кроме того, мы опубликовали сведения о работниках ФСБ, которые 10 лет ездили в Молдову по дипломатическим паспортам. Молдова этому никак не противодействовала,

– заметил журналист RSE Moldova.

Он добавил, что по сценарию полной оккупации Молдовы в дальнейшем рассматривается возможность продвижения российских войск совместно с добровольцами с юга Украины и Черновицкой области.

Российские средства

По его словам, бывший президент Молдовы Игорь Додон после того, как проиграл выборы в 2020 году, возглавил неправительственную организацию, в которую Россия вложила около 300 тысяч долларов. Кроме того, Россия даже через три месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжала вкладывать средства в эту организацию. К тому же в свое окружение Додон набрал российских политтехнологов.

"Напомню, на прошлой неделе США наложили санкции на нескольких российских политтехнологов, участвовавших в расшатывании ситуации в Молдове. Их также обвинили в связях с ФСБ. Люди, работавшие с этими политтехнологами, до сих пор находятся в окружении бывшего президента страны Додона", – подчеркнул Тхорик.

Тхорик о трех возможных сценариях возможной оккупации Молдовы Россией: смотрите видео

Реакция правоохранителей

Он продолжил, что правоохранители Молдовы знали об этих политтехнологах, но никак не реагировали. Только после санкций США прокуратура объявила о возбуждении уголовных дел. Возможно, после международного давления следователи Молдовы начнут расследовать вмешательство России во внутренние дела и выборы Молдовы.

Речь идет о местных выборах в 2019 году, в результате которых мэром города Кишинев стал друг Додона Йон Чебан. Он начал разрабатывать соглашения с различными организациями, причастными к Кремлю и ФСБ, относительно генерального плана столицы Молдовы. То есть, Киев сейчас бомбят по картам 80-х годов, а Кишинев будут бомбить по картам 2022 года,

– подчеркнул журналист RSE Moldova.

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