Пока что российская сторона не направила Украине никаких документов или заявлений относительно размещения украинских пограничников на контрольно-пропускных пунктах. Сейчас Кремль сосредоточен на поисках причин, чтобы оправдать прекращение миссии ОБСЕ.

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Украинская сторона надеется

В Государственной пограничной службе заявили, что надеются на то, что прекращение миссии ОБСЕ не повлияет на работу украинских таможенников на границе с Россией. Однако никто не отрицает тот факт, что Кремль может отказать нам так же, как и ОБСЕ.

В Госпогранслужбе отметили, что Россия сейчас не подает никаких знаков – ни положительных, ни отрицательных. Поэтому остается только наблюдать за развитием ситуации.

У Кремля "дела поважнее"

Пока в Украине думают о судьбе украинско-российской границы, в России уже придумали несколько вариантов, почему они не позволили миссии ОБСЕ остаться.

Первым вариантом является "неуважение Украины к поступкам России". А вторым – то, что миссия ОБСЕ себя исчерпала, так как за 7 лет она якобы не зафиксировала ни одного нарушения на границе. Хотя это далеко не так, потому что нарушения с российской стороны фиксировали регулярно.

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