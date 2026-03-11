Путин поддерживает иранский режим и может отправить в помощь свои войска, – Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что Россия поддерживает Иран в войне против Израиля и США дронами, ракетами и системами ПВО. Он подчеркнул, что главный вопрос сейчас –какая страна первой может направить войска в поддержку иранского режима.

Об этом глава государства сообщил в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

Как Россия сейчас поддерживает Иран?

Президент Украины сейчас заметил, что Владимир Путин поддерживает иранский режим, посылая дроны, ракеты и системы противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, ситуация на Ближнем Востоке напоминает президент с Северной Кореей, которая ранее направила около 10 тысяч солдат на территорию России.