11 марта, 09:50
Обновлено - 10:08, 11 марта
Путин поддерживает иранский режим и может отправить в помощь свои войска, – Зеленский
Основные тезисы
- Зеленский заявил, что Россия поддерживает Иран в войне против Израиля и США дронами, ракетами и системами ПВО.
- Существует возможность, что Путин может отправить свои войска в поддержку иранского режима.
Президент Зеленский сообщил, что Россия поддерживает Иран в войне против Израиля и США дронами, ракетами и системами ПВО. Он подчеркнул, что главный вопрос сейчас –какая страна первой может направить войска в поддержку иранского режима.
Об этом глава государства сообщил в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.
Как Россия сейчас поддерживает Иран?
Президент Украины сейчас заметил, что Владимир Путин поддерживает иранский режим, посылая дроны, ракеты и системы противовоздушной обороны.
По словам Зеленского, ситуация на Ближнем Востоке напоминает президент с Северной Кореей, которая ранее направила около 10 тысяч солдат на территорию России.