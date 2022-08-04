Об этом 24 каналe рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, такую информацию следует воспринимать как информационный шантаж со стороны россии.

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москва буквально просит запчасти у других стран

Интересно, что именно россия намерена передавать, если у них проблемы с запчастями к ракетам и другим системам. Это очень странно звучит на фоне того, что кремль пытается договориться с Китаем и Ираном о поставках оружия.

Я бы воспринимал эту информацию как блеф и информационный шантаж. Мы видим ситуацию, когда москва буквально умоляет и китай, и иран передать не только комплектующие, не только сырье, но и полноценные ракеты и другие средства. россия сейчас не способна воспроизвести эти технологии, – отметил Краев.

По его мнению, в таких заявлениях москвы нет реальной и прагматичной угрозы, с которой нужно считаться. Скорее всего, это продолжение линии, "мы не сдаемся", "мы асажденная крепость и точна пабедим".

Краев считает, что США и партнеры по НАТО уже ясно понимают, чего стоят угрозы россии. Да и вообще, Соединенные Штаты стали гораздо жестче играть на международной арене.

По словам эксперта, они буквально вернулись к логике холодной войны: готовы ходить по краю лезвия, провоцировать, о чем свидетельствует недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Поэтому США также будут резко и жестко реагировать на потенциальную угрозу от КНДР.

Краев об очередном шантаже россии: смотрите видео