Об этом 24 каналe рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, такую информацию следует воспринимать как информационный шантаж со стороны россии.
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москва буквально просит запчасти у других стран
Интересно, что именно россия намерена передавать, если у них проблемы с запчастями к ракетам и другим системам. Это очень странно звучит на фоне того, что кремль пытается договориться с Китаем и Ираном о поставках оружия.
Я бы воспринимал эту информацию как блеф и информационный шантаж. Мы видим ситуацию, когда москва буквально умоляет и китай, и иран передать не только комплектующие, не только сырье, но и полноценные ракеты и другие средства. россия сейчас не способна воспроизвести эти технологии, – отметил Краев.
По его мнению, в таких заявлениях москвы нет реальной и прагматичной угрозы, с которой нужно считаться. Скорее всего, это продолжение линии, "мы не сдаемся", "мы асажденная крепость и точна пабедим".
Краев считает, что США и партнеры по НАТО уже ясно понимают, чего стоят угрозы россии. Да и вообще, Соединенные Штаты стали гораздо жестче играть на международной арене.
По словам эксперта, они буквально вернулись к логике холодной войны: готовы ходить по краю лезвия, провоцировать, о чем свидетельствует недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Поэтому США также будут резко и жестко реагировать на потенциальную угрозу от КНДР.
Краев об очередном шантаже россии: смотрите видео
- Напомним, недавно в Китае заявили, что придерживаются стратегии ядерной самообороны. Согласно ей они обязуются никогда первыми не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.
- В США отмечают, что сохраняют ядерный потенциал, чтобы сдерживать ядерные нападения от других стран. Они готовы использовать ядерное оружие только в случае защиты жизненно важных интересов страны, союзников и партнеров.