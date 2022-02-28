Россия может перехватить связь и заявить о "капитуляции ВСУ"
28 февраля 2022 , 17:56Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
Россия может совершить подлую атаку на медиапространство. Агрессор якобы планирует перехватить связь и заявить о "капитуляции ВСУ".
Таким образом враг хочет склонить местное население сдаться и перестать сопротивляться.
Важно Еще третий раунд: переговоры Украины и России до сих пор продолжаются
Таким сообщениям призывали не верить.
Сохраняйте здравый смысл и верьте в победу Украины до конца. Мы не сдадимся,
– отметили в ГУР.