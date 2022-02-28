Россия может перехватить связь и заявить о "капитуляции ВСУ"

Россия может совершить подлую атаку на медиапространство. Агрессор якобы планирует перехватить связь и заявить о "капитуляции ВСУ".

Таким образом враг хочет склонить местное население сдаться и перестать сопротивляться.

Важно Еще третий раунд: переговоры Украины и России до сих пор продолжаются

Таким сообщениям призывали не верить.

Сохраняйте здравый смысл и верьте в победу Украины до конца. Мы не сдадимся,

– отметили в ГУР.