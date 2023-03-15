В России ведут разговоры о переносе столицы вглубь страны, – Данилов

В России уверяют, что война против Украины "идет по плану". Однако, по всей видимости, этот план включает и размышления о переносе столицы из Москвы вглубь страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона заявил, что в России уже обсуждается такой сценарий. Это часть развала недоимперии.

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Распад России неизбежен

Алексей Данилов твердо убежден, что процесс развала России уже запущен. И в Кремле, по его словам, это хорошо понимают. Поэтому сейчас там разговаривают о том, чтобы перенести столицу страны вглубь.

Россия фрагментируется, Россия не будет в тех пределах (существующих сейчас – 24 Канал), и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы – они уже идут,

– заявил Данилов.

Реакция Кремля не заставила себя ждать

В России довольно быстро отреагировали на заявление Алексея Данилова. Его прокомментировал рупор Кремля Дмитрий Песков, полностью отрицавший слова о переносе столицы России.

Заявления, звучащие из Украины о якобы переносе столицы вглубь России, являются неправдой,

– говорит Песков.

Все бы нечего, но верить словами Пескова – далеко не самая лучшая идея. Если вспомнить, как он за несколько дней до частичной мобилизации в России убеждал, что этого точно не будет, то можно ожидать, что через неделю он объявит о переносе столицы где-то в Омск. Во Владивосток не выйдет, потому что на него свои планы, очевидно, у Китая.

Москва является столицей России с 1918 года. До этого почти 2 столетия столицей был Санкт-Петербург, который император Петр I построил и назвал в честь себя и сделал главным городом Российской империи.