Как Россия может помочь Украине выиграть в войне

Какие силы и средства Россия раздумывает поставить на Донбасс? Это трудный вопрос и для России в том числе. Почему? Очень плохое время выбрано для этой инициативы. Далее читайте на украинском в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Невипадковий збіг

В Україну приїздив прем'єр-міністр Голландії. Не забуваймо, що це країна, уряд якої виступає стороною обвинувачення у справі про збиття MH17. Boeing був збитий російською радянською ракетою з "Бука", який переправили з Росії в Україну. Bellingcat це встановили.

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Тепер уявіть собі: це може бути сприйнято так, що Росія намагається відверто шантажувати силою європейців, коли каже, що озброюватиме бойовиків. Європейці зрозуміють, що на Донбас можуть поставити засоби протиповітряної оборони, яких там не було та не могло бути.

Міф про "громадянську війну" розсипається

Наші волонтери говорять про ударні російські дрони, які можуть там з'явитися. Якби це був якийсь "громадянський конфлікт", ніколи би на Донбасі такої зброї бути не могло. Але оскільки там регулярна армія, вони можуть вирішити так її посилити.

Росія таким чином тестує реакцію Заходу. Москва хоче примусити його припинити збройну підтримку України.

Але мені здається, що росіяни помиляються. Якщо вони раптом скажуть публічно, що ще більше почнуть підтримувати або нарощувати силу своїх регулярних військ на Донбасі, то для України тоді відкриється ще більше опцій. Захід тоді відступати не буде, зокрема – США.



Наміри Кремля можуть змусити Захід посилити військову підтримку України / Фото Shutterstock

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В України зараз ціль – отримати сучасні засоби протиповітряної оборони. Якщо в Росії ухвалять рішення про надання зброї бойовикам, то це буде ще одним аргументом для наших союзників дати нам такі засоби.

Кожним своїм кроком Росія тільки погіршує власне становище. Вони думають, що їм поступляться, але, на мою думку, відступу не буде.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.