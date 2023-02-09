Даже если российские захватчики попытаются высадить свой десант на Севере нашей страны, то не с целью захвата и удержания какого-либо объекта до подхода основных сил. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов.

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Удастся ли оккупантам высадить свой десант

Жданов предположил, что оккупанты могли бы осуществить разведку боем. Так, они могут стремиться максимально сковать наши силы, которые находятся на Севере, чтобы мы не могли их перебрасывать на другие направления.

В то же время на Юге Украины такой сценарий возможен только в районе Николаевской или Херсонской области.

Да, на побережье вполне возможно. С такой же целью как и на Юге,

– предположил военный эксперт.

В то же время в Одесской области высадка российского десанта маловероятна, поскольку там до побережья россиянам нужно еще дойти. Более того, там у нас дежурит два типа ракетных комплексов "Гарпун" и "Нептун", которые ждут пока российские корабли войдут в зону их поражения.

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Высадка десанта будет самоубийством для россиян

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что риск высадки враждебного десанта всегда существует. Однако он убежден, что такое решение было бы самоубийственным для россиян. Так ВСУ очень быстро уничтожат такой десант на территории Украины.

"Так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту (Киевская область – 24 Канал), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – добавил Юсов.

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