Россия может послать в сторону Киева частных боевиков из группировки "Лига", – Генштаб

8 марта 2022 , 19:53
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские захватчики не оставляют попыток взять Киев. Поэтому 24 февраля они планируют перебросить в направлении столицы к тысяче наемников.

Речь идет о боевиках из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер"). Но Вооруженные силы Украины знают об этом и готовы к их приходу.

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В целях усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер"),
– говорится в сообщении Генштаба.

Важно знать, что противник значительно снизил темпы продвижения, а его личный состав деморализован.

 

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Автор: Анастасія Кушпіт