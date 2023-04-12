Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что Россия может вообще потерять свою армию, насчитывавшую до 400 тысяч человек.

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"У россиян может возникнуть проблема с армией как таковой и тогда придется набирать новых рекрутов. Более того – новую армию отстраивать. Набирать их в Росгвардию для выполнения полицейских функций внутри страны и так далее", – предположил военный эксперт.

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Россияне готовятся к разным сценариям

В частности, оккупанты готовятся к вероятному решению оттеснения их армии на фронте. И это достаточно реальные события, считает Свитан. 400-тысячная российская армия может исчезнуть как таковая и ее нужно будет пополнять. А невозможность выезда мужчинам за границу – один из таких способов.

"Если мы пойдем от Кременной в сторону Луганска, а дальше – от Северского Донца до Дона на юг в сторону Ростова – таким образом мы отрежем российскую армию, переведем ее в режим сначала оперативного, а затем полного окружения", – пояснил спикер.

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