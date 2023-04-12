Про це в ефірі 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що Росія може взагалі втратити свою армію, яка налічувала до 400 тисяч осіб.

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"У росіян може виникнути проблема з армією як такою і тоді доведеться набирати нових рекрутів. Ба більше – нову армію відбудовувати. Набирати їх у Росгвардію для виконання поліцейських функцій всередині країни й таке інше", – припустив військовий експерт.

Роман Світан про електронні повістки в Росії: дивитись відео

Росіяни готуються до різних сценаріїв

Зокрема, окупанти готуються до ймовірного рішення відтиснення їхньої армії на фронті. І це досить реальні події, вважає Світан. 400-тисячна російська армія може зникнути як така і її треба буде поповнювати. А неможливість виїзду чоловікам за кордон – один з таких способів.

"Якщо ми підемо від Кремінної в бік Луганська, а далі – від Сіверського Дінця до Дону на південь в бік Ростова – таким чином ми відріжемо російську армію, переведемо її в режим спочатку оперативного, а потім повного оточення", – пояснив деталі спікер.

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