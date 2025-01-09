Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что есть необходимость достичь критического показателя, который будет влиять на способность России в нефтегазовом секторе. Если Кремль не сможет производить и перегружать определенное количество нефти, то это может серьезно повлиять на планы оккупантов продолжать войну.

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"Экономически Россия планирует быть боеспособной для ведения войны в течение всего 2025 года. А в целом там делают ставку на то, чтобы иметь возможность воевать до 2027 года", – сказал он.

Как разрушить планы России

Андрей Коваленко отметил, что "теневой флот" противника является хребтом российской экономики в обход санкций.

Если будут более активные санкционные действия и военные, которые направлены на инфраструктурные объекты России, то можно будет ликвидировать способности "теневого флота" обеспечивать российскую экономику,

– подчеркнул он.

Благодаря таким шагом можно будет исчерпать российские финансовые ресурсы раньше, в частности до 2025 года. Таким образом военные мощности оккупантов ослабнут, что будет влиять на способность пополнять личный состав.

Постоянные удары по российской экономике будут влиять на способность вести интенсивно войну, но неизвестно, откажется ли режим Путина от этого, ведь природа его власти построена именно на боевых действиях,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Пауза для России

Коваленко предположил, что Путин будет пытаться получить паузу в войне, не прекращая развитие военной экономики. Поэтому финансовое падение страны-агрессора также является шансом изменить кремлевский режим.

Это довольно сложная комбинация, но она может быть воплощена в жизнь агрессивными действиями против России,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации добавил, что давление Запада на российских партнеров и "теневой флот" оккупантов может иметь серьезное влияние на российскую агрессию и власть Путина.

Интересно, что порты провинции Шаньдун в Китае, которые являются ключевыми для импорта нефти, запретили вход танкерам "теневого флота" России и других судов, находящихся под санкциями США. Это решение приняла Shandong Port Group после того, как танкер под санкциями осуществил разгрузку в порту Яньтай. Запрет может замедлить поставки нефти в Китай.