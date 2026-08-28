Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, каким образом Кремль может попытаться проверить эту систему на прочность. Он также рассказал, почему России для этого вовсе не обязательно начинать классическое полномасштабное вторжение.

Россия может сделать ставку на гибридную атаку

Прямую масштабную военную кампанию против стран ЕС и НАТО России будет сложно выдержать. Гораздо более реалистичным Буряченко считает сценарий быстрой спецоперации, в которой Москва попытается использовать нестандартные инструменты и не дать Западу сразу понять масштаб того, что происходит.

Хаос и неопределенность должны стать основным оружием Российской Федерации в такой спецоперации. И эти возможности сейчас тестируются прямо у нас на глазах, хотя мало кто на самом деле обращает на них внимание,

– сказал Буряченко.

Среди таких сигналов он назвал масштабную хакерскую атаку на электронные сервисы Норвегии, которая длилась более суток, а также попытки диверсий на четырех военных объектах в Европе. Часть из них связана с военно-промышленным комплексом, в частности с производством беспилотников в Словакии, Германии и других странах.

Если Российская Федерация и будет осуществлять агрессивную гибридную атаку против стран ЕС и НАТО, она будет весьма нетривиальной. К ней будет трудно подготовиться, поскольку география будет максимально широкой,

– пояснил президент Международного института исследований в области безопасности.

Параллельно Кремль может расширять географию кризисов за пределами Европы, используя обострения на Ближнем Востоке или в Азии. В таком случае Соединенным Штатам придется одновременно реагировать по нескольким направлениям и распылять свои военные возможности.

Кремль может наносить удары по слабым местам Европы

Европейский Союз уже пытается укреплять собственную безопасность, увеличивать финансирование обороны и создавать общее пространство, в котором Украина играет важную роль. Европейцы также перенимают украинский опыт борьбы с российской агентурой и интегрируются в совместные производственные цепочки, однако возможности НАТО, ЕС и национальных армий пока не объединены в единую систему.

Пока нет единого европейского решения, которое бы четко гарантировало безопасность хотя бы восточному флангу Европы. Они к этому идут, но нормальная действенная архитектура европейской безопасности еще не выстроена,

– пояснил Буряченко.

Этим периодом Москва может попытаться воспользоваться, не создавая огромных армий для оккупации целых государств. Достаточно нарушить работу нескольких критических точек: среди возможных направлений Буряченко назвал Нарву, Сувальский коридор, доступ к Калининградской области и контроль над Балтийской акваторией. Еще одной задачей может стать попытка отделить скандинавские страны от общей системы реагирования.

Это не будет означать полной победы Российской Федерации, даже если ей что-то из этого удастся. Но это точно покажет, что система безопасности Европы не справилась с текущими вызовами и нагрузкой, а тогда она с большой вероятностью может начать разрушаться,

– сказал президент Международного института исследований в области безопасности.

Дополнительным риском остается неопределенность относительно того, насколько быстро и решительно союзники будут готовы реагировать на локальный кризис. Буряченко обратил внимание, что Соединенные Штаты все меньше стремятся брать на себя всю тяжесть защиты Европы, а среди отдельных государств самого ЕС также нет уверенности в готовности серьезно вступать в военное противостояние с Россией.

Путин может шантажировать Европу страхом войны

Кремль все чаще публично отрицает намерения воевать с ЕС и НАТО. Буряченко отметил, что появление этого тезиса в риторике российских чиновников само по себе показательно, однако для Москвы гораздо выгоднее не переходить сразу к открытому столкновению, а держать европейцев в постоянном ожидании возможной эскалации.

Наиболее эффективно – не нападать на страны ЕС и НАТО, а пугать этим нападением. Это психологическая ловушка, которую всегда использует Путин и путинская власть. Когда ты уже что-то реализуешь, сразу становятся понятными пределы твоих возможностей,

– пояснил Буряченко.

Такое давление может одновременно охватывать киберсферу, информационное пространство, внутреннюю политику отдельных государств, работу российской агентуры и военные провокации. Европейским странам важно заранее искать способы противодействия каждому из этих элементов, ведь потеря даже части инструментов снизит эффективность комплексной операции. Дополнительным рычагом для Кремля может стать энергетическая ситуация перед зимой.

Москва способна сочетать угрозы эскалации с предложениями вернуться к более выгодным для Европы энергетическим соглашениям, увязывая это с изменением политики в отношении Украины.

Условно Россия может сказать: либо вы договариваетесь с нами на наших условиях, пересматриваете отношения с Москвой, и мы снимаем угрозы эскалации для стран ЕС и НАТО, но вы прекращаете поддерживать Украину и даете нам завершить войну на наших условиях, либо мы не гарантируем, что военная операция против стран ЕС и НАТО не будет осуществлена,

– сказал президент Международного института исследований в области безопасности.

Такой сценарий предполагает, прежде всего, запугивание и попытку навязать Европе российские условия еще до прямого военного столкновения. Наибольшую опасность представляет период, когда европейская система безопасности только перестраивается, а между союзниками еще остаются разногласия относительно того, как реагировать на российские провокации.

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