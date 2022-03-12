Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, – Боррель

В Евросоюзе считают, что война, которую Россия начала в Украине, может распространиться за пределы нашего государства. В частности, Кремль может расширить свою агрессию против одной из стран НАТО.

В Евросоюзе опасаются, что военные действия России могут расшириться. Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

К теме НАТО должно защитить нас в конкретных вещах, – Зеленский рассказал, чего ждет от Альянса

Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО, или против другой. Есть серьезные опасения,

– сказал политик.

Он добавил, что Путин будет продолжать атаковать. Однако о какой именно стране НАТО говорится Боррель не уточнил. Политик подчеркнул, что Россию следует изолировать от международного сообщества и поддерживать Украину.

Вас может заинтересовать ролик – Европа, ты думаешь, что тебя это не касается: видео