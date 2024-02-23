Размещение любых ядерных средств в космосе является очень опасным. Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, добавив, что Владимир Путин в очередной раз показывает, что ему безразличны все международные договоры.

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Может ли Путин решиться на такой шаг

Стоит вспомнить, как в 2021 году Россия демонстративно уничтожила свой старый спутник на орбите, из-за чего возникло тысячи обломков. Один из них даже повредил другой спутник, а в целом все это угрожало даже Международной космической станции.

Решение о ядерном оружии очень серьезное, поэтому Путин мог и блефовать,

– отметил Алексей Мельник.

Он добавил, что любые боевые действия в космосе могут вообще поставить под сомнение возможность использования космоса даже в мирных целях. Более того, существуют различные международные соглашения, которые подписала Россия. Ими она взяла на себя обязательства не милитаризировать космос.

Что касается Илона Маска, то есть один важный момент, который вызывает беспокойство. Говорится о вмешательстве представителей крупного бизнеса в международную политику. Ведь ею должны заниматься исключительно государства.

Здесь мы видим, что негосударственный игрок получил очень мощные инструменты для того, чтобы оказывать влияние. Стоит только вспомнить об отключении Starlink, потому что якобы Маск боялся ядерной войны,

– добавил Мельник.

Поэтому сейчас действительно фиксируется критическая зависимость от современных технологий, в частности, от Starlink Илона Маска. Миллиардер предоставил Украине огромную помощь, но со временем его неконтролируемость стала серьезным вызовом.

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