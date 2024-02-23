Розміщення будь-яких ядерних засобів у космосі є дуже небезпечним. Про це 24 Каналу розповів співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, додавши, що Владімір Путін вчергове показує, що йому байдуже на всі міжнародні договори.

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Чи може Путін наважитись на такий крок

Варто згадати, як у 2021 році Росія демонстративно знищила свій старий супутник на орбіті, через що виникло тисячі уламків. Один з них навіть пошкодив інший супутник, а загалом все це загрожувало навіть Міжнародній космічній станції.

Рішення про ядерну зброю дуже серйозне, тому Путін міг і блефувати,

– зауважив Олексій Мельник.

Він додав, що будь-які бойові дії в космосі можуть взагалі поставити під сумнів можливість використання космосу навіть у мирних цілях. Ба більше, існують різні міжнародні угоди, які підписала Росія. Ними вона взяла на себе зобов'язання не мілітаризувати космос.

Щодо Ілона Маска, то є один важливий момент, який викликає занепокоєння. Мовиться про втручання представників великого бізнесу у міжнародну політику. Адже нею мають займатися виключно держави.

Тут ми бачимо, що недержавний гравець отримав дуже потужні інструменти для того, щоб чинити вплив. Варто лише згадати про відключення Starlink, бо нібито Маск боявся ядерної війни,

– додав Мельник.

Тож зараз справді фіксується критична залежність від сучасних технологій, зокрема, від Starlink Ілона Маска. Мільярдер надав Україні величезну допомогу, але з часом його неконтрольованість стала серйозним викликом.

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