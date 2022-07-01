Позицию своего руководства выразила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Об этом она общалась с местными журналистами 30 июня.

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Кремль готов принять "кардинальные шаги"

По словам дипломата, разрыва отношений можно избежать, если власти Болгарии согласятся оставить в стране всех российских дипломатов.

Москва примет очень кардинальные шаги. Это (высылка дипломатов – 24 канал) не может пройти незамеченной. Дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение,

– сказала посол.

Речь идет о работниках посольства и других дипломатических учреждений России в Болгарии. Спецслужбы этой страны на Балканском полуострове установили, что 70 россиян занимались шпионской деятельностью под прикрытием дипломатических паспортов. Самолет за шпионами должен прибыть уже в воскресенье, 3 июля.

Ранее Болгария уже высылала дипломатов России

В начале марта болгарские спецслужбы обнаружили генерала запаса, который шпионил в пользу Кремля. В ответ на это власти страны немедленно выслали двух российских дипломатов.

Кроме того, в МИД Болгарии 18 марта назвали персонами нон грата еще 10 дипломатов агрессора. Это объяснили тем, что все они действовали несовместимо с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

А в апреле там обвинили в шпионаже первого секретаря посольства России Филиппа Воскресенского. Однако, по данным российских СМИ, его будут высылать из Болгарии только сейчас.

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