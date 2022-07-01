Позицію свого керівництва висловила пані посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова. Вона про це спілкувалася з місцевими журналістами 30 червня.

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Кремль готовий ухвалити "кардинальні кроки"

За словами дипломатки, розриву відносин можна уникнути, якщо влада Болгарії погодиться залишити в країні всіх російських дипломатів.

Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Це (висилання дипломатів – 24 канал) не може пройти непоміченим. Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення,

– сказала пані Посол.

Мовиться про працівників посольства та інших дипломатичних установ Росії в Болгарії. Спецслужби цієї країни на Балканському півострові встановили, що 70 росіян займалися шпигунською діяльністю під прикриттям дипломатичних паспортів. Літак за шпигунами має прибути вже в неділю, 3 липня.

Раніше Болгарія вже висилала дипломатів Росії

На початку березня болгарські спецслужби виявили генерала запасу, який шпигував на користь Кремля. У відповідь на це влада країни негайно вислала двох російських дипломатів.

Окрім цього, в МЗС Болгарії 18 березня назвали персонами нон ґрата ще 10 дипломатів агресора. Це пояснили тим, що всі вони діяли несумісно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

А у квітні там звинуватили в шпигунстві першого секретаря посольства Росії Філіппа Воскресенського, Проте за даними російських ЗМІ, його висилатимуть із Болгарії лише зараз.

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