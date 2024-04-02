В начале марта россияне начали разгонять пропагандистский нарратив, мол, разрушат несколько мостов в Германии. Об этом заявил Дмитрий Киселев на телевидении.

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Россия может разрушить немецкие мосты: верят ли в это в Европе

Нам нужна медиаграмотность в наших обществах. Я имею в виду, что украинцы не верят в эту пропаганду, многие люди в Польше в это не поверят. Многие люди в Чехии не поверят. Но в Словакии, где я была две недели назад, 50% верили в это, и это проблема. В некоторых частях Восточной Германии многие в это поверят,

– объяснила депутат.

Она подчеркнула: россияне хотят дестабилизировать западное общество с помощью дезинформационной кампании. И следует сказать, что делают это очень профессионально. Ведь кое-что из их вбросов запомнится.

"Даже если вы скажете: это неправда, это ложь, наш мозг работает так, что по крайней мере некоторые вещи будут, так сказать, сохранены в памяти", – говорит фон Крамон.

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Депутат убеждена, что этого не стоит делать. Она считает, что надо "найти стратегию, как развенчать все эти пропагандистские нарративы немедленно".

"Здесь нужна лучшая стратегическая коммуникация. И здесь мы очень слабы", – констатирует женщина.

Несмотря на то, что все знают, как Россия постоянно врет, несмотря на то, что на Западе знают каждое слово Симоньян, Захаровой, Пескова, – все равно некоторые люди верят в "новости", которые распространяют оккупанты. Поэтому нужно противодействовать дезинформации.

Зачем россиянам бомбить мосты в Германии