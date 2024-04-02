Сразу после опубликованного заявления Симоньян внезапно начала оправдываться, но не просто так. Это свидетельствует о том, как объяснил в эфире 24 Канала блогер и политолог Сергей Запорожский, что пропагандистка серьезно испугалась.

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Понимает угрозу

В своем телеграм-канале канале Маргарита Симоньян четко определила мотивацию СБУ, что якобы "украинские спецслужбы ищут оправдание, если убьют ее".

Одно дело убить журналистку, пусть даже с пропагандистским ртом. Другое – ликвидировать человека, который призывал к массовому убийству украинских детей.

Это все о том, как на Западе могут отреагировать. Они хоть и боятся, но предполагают, что Украина не решится убить так называемых "журналистов", потому что может быть скандал,

– отметил Сергей Запорожский.

Однако "шум" по Маргарите Симоньян отменяется, ведь многочисленные преступления пропагандистки задокументированы. Она понимает угрозу, поэтому боится. А из-за этого пытается найти различные оправдания.

На пропагандистов ждет одна судьба

Никто не может быть уверен, что Симоньян не будет ждать такая же судьба как других российских пропагандистов, например, Захара Прилепина. Путинским приспешникам опасно находиться везде: и в оккупированных Луганске, Донецке, Крыму и даже в Москве.

Интересно! Пропагандист и военный преступник Захар Прилепин возглавлял одно из незаконных вооруженных формирований на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения и активно распространял нарратив, что украинцев нужно убивать.

Ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. Водитель погиб на месте, а Прилепин был существенно и тяжело ранен: был травмирован таз, ноги и остался без гениталий.

"Персонажи в Третьем Рейхе под руководством Геббельса были более порядочные, если можно так сказать. Ведь то, что делают российские негодяи, в частности Симоньян, это просто за пределами добра и зла. Там просто каждый заслужил по три статуэтки, но не ТЭФИ, и не "Оскара". Это просто ки*че*и мерзости", – отметил блогер.

СБУ сообщила о подозрении Маргарите Симоньян