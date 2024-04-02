Одразу після опублікованої заяви Сімоньян раптово почала виправдовуватися, але не просто так. Це свідчить про те, як пояснив в етері 24 Каналу блогер та політолог Сергій Запорожський, що пропагандистка серйозно злякалася.

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Розуміє загрозу

У своєму телеграм-каналі каналі Маргаріта Сімоньян чітко визначила мотивацію СБУ, що буцім "українські спецслужби шукають виправдання, якщо вб'ють її".

Одна справа вбити журналістку, нехай навіть з пропагандистським ротом. Інша – ліквідувати людину, яка закликала до масового вбивства українських дітей.

Це все про те, як на Заході можуть відреагувати. Вони хоч і бояться, але припускають, що Україна не наважиться вбити так званих "журналістів", бо може бути скандал,

– наголосив Сергій Запорожський.

Проте "шум" щодо Маргаріти Сімоньян скасовується, адже чисельні злочини пропагандистки задокументовані. Вона розуміє загрозу, тому боїться. Відтак намагається знайти різні виправдання.

На пропагандистів чекає одна доля

Ніхто не може бути певен, що на Сімоньян не чекатиме така ж доля як інших російських пропагандистів, приміром, Захара Прилєпіна. Путінським посіпакам небезпечно перебувати скрізь: і в окупованих Луганську, Донецьку, Криму та навіть у Москві.

Цікаво! Пропагандист і воєнний злочинець Захар Прилєпін очолював одне з незаконних збройних формувань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення та активно поширював наратив, що українців потрібно вбивати.

Їхав на свою дачу, й по дорозі сталося спрацювання відповідної танкової міни. Водій загинув на місці, а Прилєпін був суттєво й тяжко поранений: був травмований таз, ноги і залишився без геніталій.

"Персонажі в Третьому Рейху під керівництвом Геббельса були більш порядні, якщо можна так сказати. Адже те, що роблять російські негідники, зокрема Сімоньян, це просто за межами добра і зла. Там просто кожен заслужив по три статуетки, але не ТЕФІ, і не "Оскара". Це просто кі*че*і мерзоти", – зазначив блогер.

СБУ повідомила про підозру Маргаріті Сімоньян