Одразу після опублікованої заяви Сімоньян раптово почала виправдовуватися, але не просто так. Це свідчить про те, як пояснив в етері 24 Каналу блогер та політолог Сергій Запорожський, що пропагандистка серйозно злякалася.
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Розуміє загрозу
У своєму телеграм-каналі каналі Маргаріта Сімоньян чітко визначила мотивацію СБУ, що буцім "українські спецслужби шукають виправдання, якщо вб'ють її".
Одна справа вбити журналістку, нехай навіть з пропагандистським ротом. Інша – ліквідувати людину, яка закликала до масового вбивства українських дітей.
Це все про те, як на Заході можуть відреагувати. Вони хоч і бояться, але припускають, що Україна не наважиться вбити так званих "журналістів", бо може бути скандал,
– наголосив Сергій Запорожський.
Проте "шум" щодо Маргаріти Сімоньян скасовується, адже чисельні злочини пропагандистки задокументовані. Вона розуміє загрозу, тому боїться. Відтак намагається знайти різні виправдання.
На пропагандистів чекає одна доля
Ніхто не може бути певен, що на Сімоньян не чекатиме така ж доля як інших російських пропагандистів, приміром, Захара Прилєпіна. Путінським посіпакам небезпечно перебувати скрізь: і в окупованих Луганську, Донецьку, Криму та навіть у Москві.
"Персонажі в Третьому Рейху під керівництвом Геббельса були більш порядні, якщо можна так сказати. Адже те, що роблять російські негідники, зокрема Сімоньян, це просто за межами добра і зла. Там просто кожен заслужив по три статуетки, але не ТЕФІ, і не "Оскара". Це просто кі*че*і мерзоти", – зазначив блогер.
СБУ повідомила про підозру Маргаріті Сімоньян
- Головна редакторка телеканалу RT однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення Росії та закликала бомбити цивільну інфраструктуру.
- Пропагандистка регулярно поширює кремлівські наративи як у власному телеграм-каналі, так і в етерах "колеги по цеху" Владіміра Соловйова.
- На підставі зібраних доказів їй повідомили про нову підозру за чотирма статтями КК України: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
- У березні 2022 року пропагандистці вже повідомляли про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.