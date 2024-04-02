На початку березня росіяни почали розганяти пропагандистський наратив, мовляв, зруйнують декілька мостів у Німеччині. Про це заявив Дмітрій Кісєльов на телебаченні.

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Росія може зруйнувати німецькі мости: чи вірять в це у Європі

Нам потрібна медіаграмотність у наших суспільствах. Я маю на увазі, що українці не вірять в цю пропаганду, багато людей у Польщі в це не повірять. Багато людей у Чехії не повірять. Але в Словаччині, де я була два тижні тому, 50% вірили в це, і це проблема. У деяких частинах Східної Німеччини багато хто в це повірить,

– пояснила депутатка.

Вона підкреслила: росіяни хочуть дестабілізувати західне суспільство за допомогою дезінформаційної кампанії. І слід сказати, що роблять це дуже професійно. Адже дещо із їхніх вкидів запам'ятається.

"Навіть якщо ви скажете: це неправда, це брехня, наш мозок працює так, що принаймні деякі речі будуть, так би мовити, збережені у пам'яті", – говорить фон Крамон.

Чи має Німеччина реагувати на пропагандистські заклики Росії

Депутатка переконана, що цього не варто робити. Вона вважає, що треба "знайти стратегію, як розвінчати всі ці пропагандистські наративи негайно".

"Тут потрібна краща стратегічна комунікація. І тут ми дуже слабкі", – констатує жінка.

Попри те, що всі знають, як Росія постійно бреше, попри те, що на Заході знають кожне слово Симоньян, Захарової, Пєскова, – все одно деякі люди вірять у "новини", які поширюють окупанти. Тому потрібно протидіяти дезінформації.

Навіщо росіянам бомбити мости в Німеччині