Больше всего страну-агрессора сейчас интересуют 2 направления. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Какие направления сейчас интересуют Россию

По его словам, Россия сейчас может сконцентрировать усилия на следующих направлениях.

Запорожском;

Изюмском.

Как пояснил Жданов, на Изюмском направлении росармия пока имеет силы и средства. Однако, где оккупанты должны взять ресурсы для Запорожского направления – сейчас очень большой вопрос.

Обратите внимание! По информации пресс-секретаря Министерства обороны, Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на Востоке Украины – чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Активность наступательных действий не снижается. Напротив – оккупанты пытаются ее нарастить – особенно в направлении Северодонецка и Краматорска.

Наша главная задача – держать оборону,

– заметил военный эксперт.

Жданов рассказал о новых планах оккупантов: смотрите видео

"Кто-то может сознательно уничтожать все концы"

В России неизвестные снова забросали военкомат коктейлями Молотова. Жданов считает, что подобные действия были сознательными.

"В России нет электронного реестра военнообязанных – сгорит картотека, повестки некуда будет присылать", – отметил военный эксперт.

Он предположил, учитывая то, как давят на военнообязанных представителей военкоматов, зовут их по повесткам, вполне возможно, что кто-то сознательно уничтожает все концы, чтобы его не вызвали в военкомат.

Напомним, что в начале марта в Московской области мужчина решил сжечь военкомат, чтобы не идти на войну с Украиной. Так он хотел сорвать мобилизацию.

Горячая ситуация на разных направлениях: что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали самые горячие направления по состоянию на утро 4 мая. Самая тяжелая ситуация – в Попасной и Лиманском направлении.

Россияне продолжают активизироваться на Юге. Вдоль всей линии столкновения захватчики бьют из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Оккупанты не оставляют попыток установить сухопутный коридор с Крымом, получив полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

На "Азовстали" продолжаются тяжелые бои. С украинскими бойцами до сих пор нет связи.



Карта боевых действий на утро 4 мая / Фото Liveuamap