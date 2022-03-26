Россия может скоро изменить стратегию по Украине, – белорусский оппозиционер

Российские оккупанты продолжают полномасштабную войну в Украине. Однако в Кремле вскоре может быть изменена военная стратегия.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, уже появляются подобные соображения.

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В чем будет заключаться новая стратегия Кремля

Латушко заявил, что Украина дает достаточно сильное сопротивление россиянам и это огромная заслуга государства, украинских вооруженных сил и всего украинского народа. Именно поэтому поступают разные данные по планам оккупантов.

Россия, возможно, будет вынуждена изменить свою стратегию дальнейших действий в Украине,

– предположил он.

Белорусский оппозиционер объяснил, что говорится о том, что стратегия России, скорее всего, будет направлена ​​именно на Донбасс и его удержание. Мол, сохранение конфликтной ситуации на всем Донбассе и Луганщине.

"Исходя из этого, возможное участие и привлечение военных сил Беларуси в наземной операции не понадобится", – отметил Латушко, заявив, что в случае применения подобной стратегии риски белорусского вторжения сводятся на нет.

Однако наступление Беларуси может произойти, когда появится искусственная провокация, которую создаст Александр Лукашенко. Оппозиционер напомнил, что белорусский диктатор обещал дать команду в случае агрессии на страну.