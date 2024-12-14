Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, подчеркнув, что в военном плане "Орешник" неэффективен. Он должен нести ядерный заряд и наносить удары по стратегическим целям.

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Как Россия усиливает свою информационную кампанию заявлениями о "Орешнике"

Первым ударом по Днепру 21 ноября Россия хотела напугать украинское общество и союзников, чтобы они начали рассказывать о прекращении эскалации. Была краткосрочная надежда, что США, Великобритания и Франция отменят разрешение на удары ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP по России. Но реакции, на которую надеялись россияне, не было.

И дальше Кремль продолжил раскручивать информационную кампанию. Начали появляться сообщения о закрытии воздушного пространства над "Капустиным Яром", с которого запускали "Орешника". Впоследствии враг распространил информацию о том, что баллистическая ракета есть в Беларуси. И уже вскоре заявили, что будто только в перспективе Александр Лукашенко получит "Орешника".

Важно понимать, что это оружие неэффективно против пехоты (потому что в случае использования нанесет удар как по украинским, так и российским солдатам) или конкретных каких-то военных подразделений.

По словам Тимочко, такие ракеты могут быть результативным, если будут нести ядерный удар и поражать стратегические цели, то есть выполнять стратегические задачи. Поэтому враг продолжит нагнетать и накручивать политическую истерию, потому что с военной точки зрения это совсем не выгодно.

Если противник и попытается применить эту ракету или ей подобную, то только для того, чтобы усилить свою информационную кампанию. Они точно не будут рассчитывать на какой-то стратегический эффект в плане военного удара, на политический – так,

– поделился Иван Тимочко.

Необходимо учитывать этот момент и быть очень внимательными и осторожными. Когда есть воздушные тревоги, стоит действительно сразу реагировать и идти в приспособленные помещения, где есть возможность сохранить свою жизнь.