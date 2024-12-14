Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, наголосивши, що у військовому плані "Орешник" неефективний. Він повинен нести ядерний заряд і завдавати ударів по стратегічних цілях.

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Як Росія підсилює свою інформаційну кампанію заявами про "Орешник"

Першим ударом по Дніпру 21 листопада Росія хотіла налякати українське суспільство та союзників, аби вони почали розповідати про припинення ескалації. Було короткострокове сподівання, що США, Велика Британія та Франція скасують дозвіл на удари ракетами ATACMS, Storm Shadow і SCALP по Росії. Але реакції, на яку сподівалися росіяни, не було.

І далі Кремль продовжив розкручувати інформацію кампанію. Почали з'являтися повідомлення про закриття повітряного простору над "Капустиним Яром", з якого запускали "Орешника". Згодом ворог поширив інформацію про те, що балістична ракета є в Білорусі. Та вже невдовзі заявили, що буцім лише в перспективі Алєксандр Лукашенко отримає "Орешника".

Важливо розуміти, що ця зброя неефективна проти піхоти (бо у разі використання завдасть удару як по українських, так і російських солдатах) чи конкретних якихось військових підрозділів.

За словами Тимочка, такі ракети можуть бути результативним, якщо нестимуть ядерний удар і уражатимуть стратегічні цілі, тобто виконуватимуть стратегічні завдання. Тому ворог продовжить нагнітати та накручувати політичну істерію, бо з військового погляду це зовсім не вигідно.

Якщо противник і спробує застосувати цю ракету чи їй подібну, то тільки для того, щоб підсилити свою інформаційну кампанію. Вони точно не будуть розраховувати на якийсь стратегічний ефект в плані військового удару, на політичний – так,

– поділився Іван Тимочко.

Необхідно враховувати цей момент і бути дуже уважними та обережним. Коли є повітряні тривоги, варто дійсно одразу реагувати і йти у пристосовані приміщення, де є можливість зберегти своє життя.