Возможное пересечение реки Северский Донец очень важно с точки зрения тактического улучшения ситуации. Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Так же это очень важно и в морально-психологическом аспекте. Ведь именно по этому направлению еще несколько недель назад сами россияне активно атаковали.

То есть это важно и с военной точки зрения, военного положения, и с точки зрения того, что это придает уверенность нашим силам. И это свидетельствует о том, что все даты, которые устанавливала россия для освобождения Донецкой области – им этого не удастся,

– заверил аналитик.

Кроме того, это свидетельствует и о некоторых системных проблемах в рядах российских сил, которые до сих пор не решены. Они заключаются в том, что после Северодонецка и Лисичанска россиянам не удалось нарастить силы по многим позициям.

"Но вместе с этим мы видим, что враг не покидает попыток и продолжает атаки под Бахмутом. Но Авдеевское направление – это место, где продолжаются самые активные бои. Время от времени и на Славянск, но все эти атаки отражаются", – рассказал Александр Мусиенко.

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Россия полностью потеряет наступательный потенциал

Разведка Великобритании утверждает, что российские войска сейчас могут продвигаться не более одного километра за целую неделю. Аналитик уверен, что ВСУ делают все для того, чтобы и это продвижение остановить полностью.

На самом деле ситуация в чем – ВСУ систематически отражают атаки, уничтожая и силу, и технику противника, а они все равно сунутся. Конечно, пока они будут сунуться, до тех пор будут отбивать,

– отметил специалист.

В то же время он выразил неуверенность в том, что россияне смогут достичь еще каких-либо успехов. Мол, километр в неделю – это существенное уменьшение продвижения, свидетельствующее, что еще немного и наступательный потенциал россии на Востоке может быть просто остановлен.

ВСУ, вероятно, пересекли Северский Донец

Во время своего ежедневного обращения 4 сентября Владимир Зеленский поблагодарил воинов 54 бригады за успехи в продвижении по направлению Лисичанск Северск.

Институт изучения войны 5 сентября предположил, что говорится об освобождении Озерного. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ перешли реку Северский Донец.

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