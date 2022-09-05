Можливий перетин річки Сіверський Донець є дуже важливим з точки зору тактичного покращення ситуації. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Так само це є дуже важливим і в морально-психологічному аспекті. Адже саме за цим напрямком ще кілька тижнів тому самі росіяни доволі активно атакували.

Тобто, це важливо й з військової точки зору, військового положення, і з точки зору того, що це додає впевненості нашим силам. І це свідчить про те, що всі дати, які встановлювала росія для "звільнення" Донецької області – їм цього не вдасться,

– запевнив аналітик.

Крім того, це свідчить і про деякі системні проблеми в лавах російських сил, які досі не вирішені. Вони полягають у тому, що після Сєвєродонецька й Лисичанська росіянам не вдалося наростити сили по багатьом позиціям.

"Та разом з цим ми бачимо, що ворог не покидає спроб і продовжує атаки під Бахмутом. Та Авдіївський напрямок – це місце, де тривають найактивніші бої. Час від часу й на Слов'янськ, але ці всі атаки відбиваються", – розповів Олександр Мусієнко.

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росія повністю втратить наступальний потенціал

Розвідка Великої Британії стверджує, що російські війська нині можуть просуватися не більше як на один кілометр за цілий тиждень. Аналітик переконаний, що ЗСУ роблять все для того, щоб і це просування зупинити повністю.

Насправді ситуація в чому – ЗСУ систематично відбивають атаки, знищуючи і силу, і техніку противника, а вони все одно сунуть. Звичайно, що доки вони будуть сунути, доти будуть відбивати,

– зазначив фахівець.

Водночас він висловив невпевненість щодо того, що росіяни зможуть досягнути ще бодай якихось успіхів. Мовляв, кілометр за тиждень – це суттєве зменшення просування, яке свідчить, що ще трохи й наступальний потенціал росії на Сході може бути просто зупинений.

ЗСУ, ймовірно, перетнули Сіверський Донець

Під час свого щоденного звернення 4 вересня Володимир Зеленський подякував воїнам 54 бригади за успіхи в просуванні за напрямком Лисичанськ Сіверськ.

Інститут вивчення війни 5 вересня припустив, що мовиться про звільнення Озерного. Це може свідчити про те, що ЗСУ перейшли річку Сіверський Донець.

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