Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что теперь Украине нужно быть внимательной.
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"Дело в том, что в России ничего не оставляют просто так. То, что не могут помешать (вступлению Украины в НАТО – 24 канал), наконец-то признали, но они будут пытаться сделать нам любую пакость", – сообщил Жданов.
По его словам, сейчас единственная сфера в Украине, на которую Россия может повлиять – экономическая.
Между Украиной и Россией очень большой товарооборот. Опираясь на это, в Кремле могут поиздеваться или устроить нам настоящую экономическую войну.
Жданов рассказал об экономическом давлении России на Украину: смотрите видео
Украина и НАТО: последние новости
- В Кремле заявили, что не против вступления Украины в НАТО, но боятся последствий. Кремль попытается их уменьшить.
- Между тем, ни Европейский Союз, ни НАТО не дают Украине никакой конкретики о вступлении. Впрочем, государство в течение всего 1 года создало 3 региональных альянса.
- Следует отметить, что впервые за более чем 50 лет Украина примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям – Конференции национальных директоров вооружений. Оно пройдет 26 октября.