Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що тепер Україні треба бути пильною.
До теми Вперше за понад 50 років: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО
"Річ у тім, що в Росії нічого не залишають просто так. Те, що не можуть завадити (вступу України в НАТО – 24 канал), нарешті визнали, але вони намагатимуться зробити нам будь-яку капость", – повідомив Жданов.
За його словами, зараз єдина сфера в Україні, на яку Росія може вплинути – економічна.
Між Україною та Росією дуже великий товарообіг. Опираючись на це, у Кремлі можуть познущатися або влаштувати нам справжню економічну війну.
Жданов розповів про економічний тиск Росії на Україну: дивіться відео
Україна та НАТО: останні новини
- У Кремлі заявили, що не проти вступу України в НАТО, але бояться наслідків. Кремль спробує їх зменшити.
- Тим часом ні Європейський Союз, ні НАТО не дають Україні жодної конкретики щодо вступу. Втім, держава протягом лише 1 року створила 3 регіональні альянси.
- Варто зауважити, що вперше за понад 50 років Україна візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь. Воно відбудеться 26 жовтня.