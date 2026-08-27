Путин может пойти на этот шаг: какую опасную тему мог обсуждать Ретклифф в Москве

Россия уже не первый год использует ядерную тему для запугивания Украины и Запада. На фоне нового визита директора ЦРУ в Москву вновь заговорили о возможной эскалации, хотя она может проявиться не в прямом применении ядерного оружия, а в другом демонстративном шаге Кремля.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, какой сценарий со стороны Владимира Путина он считает вполне реалистичным. Он также предположил, что эта тема могла быть одной из тех, которые Джон Ретклифф поднимал во время контактов в Москве.

Кремль может перейти к новому ядерному сигналу

После визита Ретклиффа одним из демонстративных сигналов стала внеплановая проверка боеготовности в Беларуси с привлечением одной из бригад. Белорусская армия насчитывает менее 50 тысяч военнослужащих, однако параллельно продолжается подготовка военной инфраструктуры, в частности вблизи железной дороги и украинской границы.

Я вижу вполне реалистичный сценарий, по которому против Украины будет применено не тактическое ядерное оружие, а продолжится так называемое испытание крылатой ракеты "Буревестник",

– сказал Чаленко.

Подобные испытания Россия проводила осенью прошлого года. Тогда российская сторона заявляла, что ракета находилась в полете около 14 часов и преодолела примерно 15 тысяч километров.

Речь идет о ракете с ядерной силовой установкой, которая во время полета может оставлять радиоактивный след. Такой запуск может выполнять прежде всего демонстративную функцию. Россия уже действовала подобным образом с "Орешником", применяя его без боевой части, после чего Путин публично подчеркивал возможности этой системы.

Что касается именно "Буревестника", то это действительно реально, поскольку станет очередным политическим сигналом для Запада,

– пояснил Чаленко.

К ядерному давлению Чаленко также относит многолетнюю оккупацию Запорожской АЭС, захват Чернобыльской АЭС в 2022 году и повреждение конфайнмента ЧАЭС.

Путин вполне может пойти на такой шаг. И я не удивлюсь, если Ретклифф и эту тему на самом деле поднимал во время общения со своими российскими визави в Москве,

– подчеркнул руководитель Центра анализа и стратегий.

Новое испытание "Буревестника" в таком случае стало бы еще одним политическим сигналом Западу в рамках ядерного шантажа, к которому Кремль возвращается уже на протяжении нескольких лет.

Чаленко объяснил возможный шаг Путина: смотрите видео