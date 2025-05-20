Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может вести войну бесконечно, если страна, на которую она нападает, не будет оказывать сопротивления. Тогда Россия будет тратить минимум ресурсов.

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В каком формате Россия может воевать вечно

Она просто будет заходить, захватывать территории, устанавливать контроль и уничтожать местное население.

Так они – безусловно – готовы воевать вечно. Более того, в таком "проекте" будут участвовать немало россиян из депрессивных регионов, где нет возможности зарабатывать деньги. Здесь можно будет убивать, грабить и получать зарплату от российских властей. В таком формате – они готовы воевать. То есть без переноса войны на территорию России, без сильной оборонной инфраструктуры Украины,

– сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что именно поэтому Россия так настаивает, чтобы Украина не получала дополнительной военной помощи от партнеров. Им важно, чтобы страна не могла оказать сопротивление. Так им будет легче захватывать территории, создавать оккупационную власть и избегать потерь – таких, которые сейчас испытывают в Украине.

"Но теперь перейдем к вашему вопросу – готовы ли они к войне высокой интенсивности? Нет, не готовы. И на это есть много свидетельств. Российская экономика не выглядит мощно. Накопленные еще с советских времен ресурсы – исчерпаны. Частично это компенсируется поставками артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметров, мин 82 и 120 мм из Северной Кореи", – отметил Подоляк.

Что может подорвать российскую "оборонку"

Он добавил, что недостаток деталей для дронов они покрывают поставками из Ирана. Обходя санкции, Россия добывает материалы для производства ракет – "Калибров", "Искандеров", крылатых ракет и тому подобное. Но нынешнее состояние не то, что было до начала большой войны – ресурсов стало значительно меньше.

Сейчас Россия воюет преимущественно за счет живой силы, которой пока хватает. Государство платит большие деньги, особенно жителям бедных регионов, и это заставляет многие семьи отправлять родных на фронт.

Поэтому, Россия не может воевать вечно. Если бы санкции были эффективными, если бы еще год-полтора назад было введено настоящее эмбарго – на нефть, сжиженный газ – Россия уже не смогла бы финансировать свой ВПК. Так, сегодня Россия получает значительно меньше средств на глобальных рынках, – сказал Подоляк.

По некоторым данным, в 2022–2023 годах она заработала до 600 миллиардов долларов/евро на продаже энергоносителей. На самом деле, вероятно, эта сумма составляет 300 – 350 миллиардов. Но даже это – бешеные деньги, учитывая, что на войну ежегодно тратится около 150 – 200 миллиардов.

Он объяснил, что если бы поступления уменьшились, ситуация в оборонке была бы совсем другой. Россия уже перебросила почти все ресурсы – в частности из социальных сфер – на военные нужды. Такой тип мобилизационной экономики может существовать определенное время, но точно не десятилетиями.

Подоляк убежден: если бы эмбарго действительно работало еще с прошлого года, Россия уже имела бы глубокие дефициты. Она не смогла бы так легко обходить санкции, а ситуация с ракетами и дронами была бы совсем другой. Поэтому, если сопротивление сильное, а санкции – системные и жесткие, Россия не сможет воевать вечно. И это подтверждают как факты, так и цифры.