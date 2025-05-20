Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія може вести війну нескінченно, якщо країна, на яку вона нападає, не чинитиме спротиву. Тоді Росія витрачатиме мінімум ресурсів.

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У якому форматі Росія може воювати вічно

Вона просто заходитиме, захоплюватиме території, встановлюватиме контроль і знищуватиме місцеве населення.

Отак вони – безумовно – готові воювати вічно. Більше того, у такому "проєкті" братимуть участь чимало росіян із депресивних регіонів, де немає можливості заробляти гроші. Тут можна буде вбивати, грабувати й отримувати зарплату від російської влади. У такому форматі – вони готові воювати. Тобто без перенесення війни на територію Росії, без сильної оборонної інфраструктури України,

– сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що саме тому Росія так наполягає, щоб Україна не отримувала додаткової військової допомоги від партнерів. Їм важливо, щоб країна не могла чинити спротив. Так їм буде легше захоплювати території, створювати окупаційну владу та уникати втрат – таких, які нині зазнають в Україні.

"Але тепер перейдемо до вашого запитання – чи готові вони до війни високої інтенсивності? Ні, не готові. І на це є багато свідчень. Російська економіка не виглядає потужно. Накопичені ще з радянських часів ресурси – вичерпані. Частково це компенсується постачанням артилерійських снарядів калібру 122 та 152 міліметрів, мін 82 та 120 мм з Північної Кореї", – зазначив Подоляк.

Що може підірвати російську "оборонку"

Він додав, що нестачу деталей для дронів вони покривають постачаннями з Ірану. Обходячи санкції, Росія добуває матеріали для виробництва ракет – "Калібрів", "Іскандерів", крилатих ракет тощо. Але нинішній стан не той, що був до початку великої війни – ресурсів стало значно менше.

Зараз Росія воює переважно коштом живої сили, якої поки що вистачає. Держава платить великі гроші, особливо мешканцям бідних регіонів, і це змушує багато родин відправляти рідних на фронт.

Тож, Росія не може воювати вічно. Якби санкції були ефективнішими, якби ще рік-півтора тому було запроваджено справжнє ембарго – на нафту, скраплений газ – Росія вже не змогла б фінансувати свій ВПК. Так, сьогодні Росія отримує значно менше коштів на глобальних ринках, – сказав Подоляк.

За деякими даними, у 2022–2023 роках вона заробила до 600 мільярдів доларів/євро на продажі енергоносіїв. Насправді, ймовірно, ця сума становить 300 – 350 мільярдів. Але навіть це – шалені гроші, враховуючи, що на війну щорічно витрачається близько 150 – 200 мільярдів.

Він пояснив, що якби надходження зменшилися, ситуація в оборонці була б зовсім іншою. Росія вже перекинула майже всі ресурси – зокрема з соціальних сфер – на військові потреби. Такий тип мобілізаційної економіки може існувати певний час, але точно не десятиліттями.

Подоляк переконаний: якби ембарго справді працювало ще з минулого року, Росія вже мала б глибокі дефіцити. Вона не змогла б так легко обходити санкції, а ситуація з ракетами й дронами була б зовсім іншою. Тож, якщо опір сильний, а санкції – системні та жорсткі, Росія не зможе воювати вічно. І це підтверджують як факти, так і цифри.