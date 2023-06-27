Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он подчеркнул, что подрыв атомной электростанции будет иметь катастрофические и длительные последствия.

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"Заминировано почти все на станции. Это фактор манипуляции, ядерного шантажа. Россияне однозначно могут это сделать", – считает Кирильчук.

При подрыве Запорожской АЭС радиационное загрязнение распространится в радиусе 50 километров. Если ветер будет западного направления, то пострадает Запад Украины и Европа, а если восточного – то Восток Украины и Россия.

Как готовят жителей Запорожья

Чтобы минимизировать последствия катастрофы в случае подрыва Запорожской АЭС, власть отрабатывает разные сценарии реагирования, в частности:

разрабатывает эвакуационные маршруты;

тестирует уведомления через операторов сотовой связи.



Как действовать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

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