Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, що підрив атомної електростанції матиме катастрофічні й довготривалі наслідки.

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"Заміновано майже все на станції. Це фактор маніпуляції, ядерного шантажу. Росіяни однозначно можуть це зробити", – вважає Кирильчук.

У разі підриву Запорізької АЕС радіаційне забруднення пошириться в радіусі 50 кілометрів. Якщо вітер буде західного напрямку, то постраждає Захід України і Європа, а якщо східного – то Схід України і Росія.

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Щоб мінімізувати наслідки катастрофи в разі підриву Запорізької АЕС, влада відпрацьовує різні сценарії реагування, зокрема:

розробляє евакуаційні маршрути;

тестує сповіщення через операторів стільникового зв'язку.



Як діяти в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

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