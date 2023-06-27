Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, що підрив атомної електростанції матиме катастрофічні й довготривалі наслідки.

До вашої уваги Аварія на АЕС: як діяти та захиститись від радіації

"Заміновано майже все на станції. Це фактор маніпуляції, ядерного шантажу. Росіяни однозначно можуть це зробити", – вважає Кирильчук.

У разі підриву Запорізької АЕС радіаційне забруднення пошириться в радіусі 50 кілометрів. Якщо вітер буде західного напрямку, то постраждає Захід України і Європа, а якщо східного – то Схід України і Росія.

Як готують жителів Запоріжжя

Щоб мінімізувати наслідки катастрофи в разі підриву Запорізької АЕС, влада відпрацьовує різні сценарії реагування, зокрема:

  • розробляє евакуаційні маршрути;
  • тестує сповіщення через операторів стільникового зв'язку.


Як діяти в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

Ядерний шантаж Росії триває: основне

  • Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
  • Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
  • Крім того, підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.
  • Непроста ситуація залишається й на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.