Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, що підрив атомної електростанції матиме катастрофічні й довготривалі наслідки.
До вашої уваги Аварія на АЕС: як діяти та захиститись від радіації
"Заміновано майже все на станції. Це фактор маніпуляції, ядерного шантажу. Росіяни однозначно можуть це зробити", – вважає Кирильчук.
У разі підриву Запорізької АЕС радіаційне забруднення пошириться в радіусі 50 кілометрів. Якщо вітер буде західного напрямку, то постраждає Захід України і Європа, а якщо східного – то Схід України і Росія.
Як готують жителів Запоріжжя
Щоб мінімізувати наслідки катастрофи в разі підриву Запорізької АЕС, влада відпрацьовує різні сценарії реагування, зокрема:
- розробляє евакуаційні маршрути;
- тестує сповіщення через операторів стільникового зв'язку.
Як діяти в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу
Ядерний шантаж Росії триває: основне
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
- Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Крім того, підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.
- Непроста ситуація залишається й на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.