Об этом "РБК-Украина" заявил главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что удары по предприятию в "Алабуге" должны стать более мощными и методичными, чтобы разрушить планы врага.

К теме Производство "Шахедов" в России происходит с почти годовым опережением графика

Россия может запускать 50 дронов ежедневно

Враг продолжает наращивать производство дронов-камикадзе типа "Шахед" и сейчас может запускать по 50 ударных БпЛА ежедневно. Кроме того, враг на год раньше собрал 6 тысяч дронов.

Это означает, что угроза значительно больше, чем один в 6 тысяч раз. Как можно сказать, насколько угрожающе стало? Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно, больше,

– заявил Катков.

Главный редактор военного портала убежден, что враг будет продолжать наращивать производство "Шахедов", ведь Кремль вкладывает все больше средств в развитие особой экономической зоны "Алабуга". Поэтому, Катков убежден, что удары по производству "Шахедов" должны стать методичными и мощными. Он напомнил, что Украина уже атаковала "Алабугу", однако оккупанты не остановили предприятие.

Катков объяснил, что производство "Шахедов" – это целая группа. Где-то оккупанты производят боевые части, где-то компоненты, а в другом месте собирают готовые дроны. В то же время двигатели к БпЛА Россия получает из Китая, однако должно быть место, где их хранят.

Руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также убежден, что важно уничтожать производственные мощности врага, ведь Россия наращивает не только изготовление "Шахедов", но и управляемых авиабомб, которыми терроризирует прифронтовые населенные пункты.

В данном контексте важно уничтожать производственные мощности врага. Также нужно понимать, что при уничтожении аэродромов, Россия не сможет восстановить инфраструктуру, потому что не имеет ресурсной мощности, которую имел Советский Союз,

– подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что важным этапом является увеличение количества диверсий на территории страны-агрессора. По словам Коваленко, пропаганда врага не может справиться со стремлением народов, живущих на территории России, к противостоянию режиму.

"То есть это не о том, что это легко, и пальцами там, волшебной палочкой взмахнул и все решил. Это комплексная задача и поэтому это сложно", – резюмировал руководитель ЦПИ,