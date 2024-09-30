Про це "РБК-Україна" заявив головний редактор Defense Express Олег Катков. Він наголосив, що удари по підприємству в "Алабузі" мають стати потужнішими та методичними, щоб зруйнувати плани ворога.

До теми Виробництво "Шахедів" у Росії відбувається з майже річним випередженням графіку

Росія може запускати 50 дронів щодня

Ворог продовжує нарощувати виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед" і нині може запускати по 50 ударних БпЛА щодня. Крім того, ворог на рік раніше зібрав 6 тисяч дронів.

Це означає, що загроза значно більша, ніж один у 6 тисяч разів. Як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати, виходячи з цього, по 50 таких дронів щодоби, більше,

– заявив Катков.

Головний редактор військового порталу переконаний, що ворог буде продовжувати нарощувати виробництво "Шахедів", адже Кремль вкладає все більше коштів у розвиток особливої економічної зони "Алабуга". Відтак, Катков переконаний, що удари по виробництву "Шахедів" мають стати методичними й потужнішими. Він нагадав, що Україна вже атакувала "Алабугу", однак окупанти не зупинили підприємство.

Катков пояснив, що виробництво "Шахедів" – це ціла група. Десь окупанти виробляють бойові частини, десь компоненти, а в іншому місці збирають готові дрони. Водночас двигуни до БпЛА Росія отримує з Китаю, однак має бути місце, де їх зберігають.

Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також переконаний, що важливо знищувати виробничі потужності ворога, адже Росія нарощує не лише виготовлення "Шахедів", а й керованих авіабомб, якими тероризує прифронтові населені пункти.

У даному контексті важливо знищувати виробничі потужності ворога. Також потрібно розуміти, що при знищенні аеродромів, Росія не зможе відновити інфраструктуру, бо не має ресурсної потужності, яку мав Радянський Союз,

– наголосив Коваленко.

Він також додав, що важливим етапом є збільшення кількості диверсій на території країни-агресорки. За словами Коваленка, пропаганда ворога не може впоратися з прагненням народів, що живуть на території Росії, до протистояння режиму.

"Тобто це не про те, що це легко, і пальцями там, чарівною паличкою змахнув і все вирішив. Це комплексне завдання і тому це складно", – резюмував керівник ЦПД,