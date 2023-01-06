Россия готовит теракты в храмах оккупированных территорий на Рождество: власти массово просят быть осторожными

Российские захватчики на Рождество 7 января могут готовить провокации в храмах на временно оккупированных территориях. Людей призывают быть очень аккуратными.

Жителям этих регионов следует воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Об этом рассказала министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кстати говоря ООН поддержала идею "перемирия" Путина, хотя и сожалеет, потому что это "не заменит справедливого мира"

Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях.

– сказала Верещук.

Она призвала беречь себя и своих близких. С такой же просьбой выступил и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он предупредил, что объявленное Путиным "рождественское перемирие" – это очередная ложь и ловушка. Россияне действительно могут планировать теракты, поэтому чиновник попросил воздержаться от посещения храмов. Об этом предупредил и мэр Мелитополя. Иван Фёдоров.

Путинское "перемирие": что известно

Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта на Рождество. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Более того, оккупанты требовали шага к так называемому "перемирию" и от украинской стороны.

Хотя власти объяснили Кремлю, что перемирие будет, когда российские войска уберутся с чужой территории.