Жителям цих регіонів слід утриматись від відвідування місць з великим скупченням людей. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

До речі ООН підтримала ідею "перемир'я" Путіна, хоча й шкодує, бо це "не замінить справедливого миру"

Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях,

– сказала Верещук.

Вона закликала берегти себе і своїх близьких. Із таким самим проханням виступив і глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він попередив, що оголошене Путіним "різдвяне перемир'я" – це чергова брехня і пастка. Росіяни справді можуть планувати теракти, тому чиновник попросив утриматись від відвідування храмів. Про це попередив і мер Мелітополя Іван Федоров.

Путінське "перемир'я": що відомо

Путін 5 січня доручив впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту на Різдво. Діяти він мав би з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Ба більше, окупанти вимагали кроку до так званого "перемир'я" і від української сторони.

Хоча влада пояснила Кремлю, що перемир'я буде, коли російські війська заберуться з чужої території.