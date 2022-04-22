Россия начала активнее забрасывать в Украину диверсантов, – замглавы МВД

Евгений Енин заявил, что правоохранители фактически ежедневно задерживают лиц, обоснованно подозреваемых в коллаборационизме или пособничестве России.

Об этом первый заместитель главы МВД сообщил в эфире телемарафона 22 апреля, сообщает 24 канал.

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По имеющейся у нас информации, враг активизировал заброс потенциальных диверсантов, в том числе и из членов так называемых ЧВК, на территорию Украины с целью совершения диверсий и терактов. Именно поэтому подчеркиваю потребность внимательности и наблюдательности,

– сказал он.

Усиленная служба на Пасху

Евгений Енин надеется, что пасхальные праздники пройдут максимально мирно и спокойно и удастся избежать возможных провокаций. По его словам, обеспечение общественной безопасности во время религиозных праздников является одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Полиция будет нести усиленную службу по случаю праздников. Хотел бы призвать всех к соблюдению режима комендантского часа и так же прислушаться к сирене, которая может возвещать о воздушной тревоге, даже несмотря на продолжающуюся Службу Божью,

– подчеркнул заместитель главы МВД.

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Недавно в Днепропетровской области полиция задержала 4 вероятных диверсанта.